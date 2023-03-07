قرود شرسة تقتل سيدة مسنة داخل منزلها في الهند

اقتحمت مجموعة من القرود الشرسة منزل سيدة سبعينية في جنوب الهند، وهاجمتها وعقرتها بعنف.

كانت شترافوينا نارسفوا (70 عاماً) تتجه إلى المرحاض في منزلها بقريتها في منطقة كاماردي بولاية تيلانجانا، عندما انقضت عليها القرود العدوانية.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت الضحية المسكينة تعيش مع ابنتها، لكنها كانت وحدها وقت الهجوم، حيث كانت ابنتها تحضر لحفل زفاف، وعندما عادت عثرت على أمها ونقلتها إلى المستشفى، حيث توفيت متأثرة بجراحها.

حدد الطب الشرعي سبب الوفاة بصدمة في رأس الضحية، حدثت عندما انزلقت السيدة على الأرض أثناء هجوم الحيوانات وعقرها.