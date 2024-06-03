عُمان.. ضبط كمية كبيرة من مواد الفيلر والبوتوكس في مسقط

ضبطت السلطات العُمانية المختصة، نحو 5 آلاف سلعة مستخدمة في عمليات التجميل، وعددًا من الوافدات العاملات في السلطنة، بعدما تبين ممارستهن وتقديمهن خدمات تجميلية وطبية، بينها حقن البوتوكس والفيلر بشكل مخالف للقوانين.

وقالت هيئة حماية المستهلك العمانية، إن الوافدات تم ضبطهنَّ، يقدمنَّ خدمات تجميلية وطبية، كحقن الفيلر والبوتكس في شقق سكنية وأحد مراكز التجميل في محافظة مسقط.

وأضافت الهيئة الحكومية إنّ الوافدات زاولنَّ تقديم تلك الخدمات خارج الاشتراطات الطبية ودون الحصول على التراخيص من الجهات المعنية.

وأوضحت أنّ العملية شهدت مصادرة نحو خمسة آلاف سلعة، بينها كريمات وحقن ومستلزمات ومواد طبية، بينما تواجه الوافدات الإجراءات القانونية اللازمة ضد مخالفاتهنَّ.