مشاجرة بين ممثلة شهيرة وحارسة أمن في كان السينمائي (فيديو)

اندلعت مشاجرة "غريبة" على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي مؤخرًا، عندما اشتبكت الممثلة الدومينيكانية ماسيل تافيراس مع حارسة أمن تعاركت مع المغنية الأمريكية كيلي رولاند قبل أيام.

وكانت "ماسيل" تستعد لاستعراض فستانها على السجادة الحمراء بعد ظهر أمس السبت، لكنها بدت متفاجئة عندما أوقفتها حارسة الأمن.

وأظهرت لقطات المشاجرة "ماسيل" وهي تتحدى التعليمات وترمي ذيل فستانها على السلالم، قبل أن يتصاعد الموقف وتدفع حارسة الأمن أثناء دخولها إلى الحدث.