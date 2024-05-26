مشاجرة بين ممثلة شهيرة وحارسة أمن في كان السينمائي (فيديو)
اندلعت مشاجرة "غريبة" على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي مؤخرًا، عندما اشتبكت الممثلة الدومينيكانية ماسيل تافيراس مع حارسة أمن تعاركت مع المغنية الأمريكية كيلي رولاند قبل أيام.
وكانت "ماسيل" تستعد لاستعراض فستانها على السجادة الحمراء بعد ظهر أمس السبت، لكنها بدت متفاجئة عندما أوقفتها حارسة الأمن.
وأظهرت لقطات المشاجرة "ماسيل" وهي تتحدى التعليمات وترمي ذيل فستانها على السلالم، قبل أن يتصاعد الموقف وتدفع حارسة الأمن أثناء دخولها إلى الحدث.
وفي فيديو المشاجرة الأخير الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، بدا أن الممثلة الدومينيكية خططت لفرد ذيل فستانها على السلالم، ولكن سرعان ما أوقفتها حارسة الأمن من خلال مد ذراعها.
وبينما ساعد موظفون آخرون "ماسيل" على فرد فستانها وبدأت بالتلويح للمعجبين، ظهرت عليها ملامح الغضب بسبب مد حارسة الأمن ذراعها أمامها، محاولة إبعادها.
وتبادلت الاثنتان بضع لكمات على السجادة الحمراء بينما قام الموظفون بسحب ذيل الفستان إلى أعلى السلم، قبل أن تأخذ تافيراس طرف فستانها من حارس آخر وتلقيه أرضًا بإحباط.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية جاء ذلك بعد أيام فقط من توبيخ المغنية الأمريكية الشهيرة كيلي رولاند للحارسة نفسها على السجادة الحمراء. وأشارت رولاند في تصريحات صحفية إلى أنها تعاركت مع الحارسة بسبب "العنصرية"، بينما أصر زملاء الموظفة على أنها "كانت تؤدي وظيفتها فقط".