المخرج الأمريكي شون بيكر أثناء استلام الجائزة
المخرج الأمريكي شون بيكر أثناء استلام الجائزةأ ف ب

فيلم "أنورا" للأمريكي شون بيكر يفوز بذهبية مهرجان كان

حصل المخرج الأمريكي شون بيكر، (53 عاماً)، السبت، على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عن "أنورا".

وهو فيلم إثارة في نيويورك ينتقل من الأحياء الفقيرة إلى الفيلات الفاخرة للأوليغارشية الروسية، ويبعث آمالاً بإحياء السينما الأمريكية المستقلة، وفقاً لـ"فرانس برس".

وقالت رئيسة لجنة تحكيم المهرجان غريتا غيرويغ، خلال الإعلان عن الفائز بالجائزة الأرفع لهذا الحدث في ختام دورته السابعة والسبعين: "هذا الفيلم رائع ومليء بالإنسانية (...) لقد حطم قلوبنا".

سينما
مهرجان كان السينمائي

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