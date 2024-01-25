أحمد العوضي يعلق على دخوله المستشفى ويكشف موقف ياسمين عبدالعزيز

خرج الفنان أحمد العوضي للتعليق على أنباء تعرضه لوعكة صحية ودخوله المستشفى على إثرها، وذلك بعد طلاقه من زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأكد العوضي، في مداخلة هاتفية مع مقدمي أحد البرامج الحوارية المصرية، أنه أصيب بنزلة برد شديدة، ترافقت مع إعياء نتيجة الإرهاق الزائد بسبب التصوير المتواصل.

وقال: "الحمد لله رب العالمين، الكلام الذي يقال كثير، وهذا طبعًا أعتبره حباً واهتماماً من الناس، والموضوع أنني كنت في الفترة الأخيرة أعمل طوال الوقت، دون راحة، وتعرضت لنزلة برد وأهملت علاجها".