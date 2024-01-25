أحمد العوضي يعلق على دخوله المستشفى ويكشف موقف ياسمين عبدالعزيز
خرج الفنان أحمد العوضي للتعليق على أنباء تعرضه لوعكة صحية ودخوله المستشفى على إثرها، وذلك بعد طلاقه من زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.
وأكد العوضي، في مداخلة هاتفية مع مقدمي أحد البرامج الحوارية المصرية، أنه أصيب بنزلة برد شديدة، ترافقت مع إعياء نتيجة الإرهاق الزائد بسبب التصوير المتواصل.
وقال: "الحمد لله رب العالمين، الكلام الذي يقال كثير، وهذا طبعًا أعتبره حباً واهتماماً من الناس، والموضوع أنني كنت في الفترة الأخيرة أعمل طوال الوقت، دون راحة، وتعرضت لنزلة برد وأهملت علاجها".
وواصل الفنان المصري حديثه: "رأيت أنني سأتمرن وأعمل بشكل عادي، حتى أصابتني رعشة وراجعت الطبيب الذي طالبني بالراحة لمدة 4 أيام في المستشفى، مؤكداً خروجه قريباً".
وعن زيارة طليقته ياسمين عبدالعزيز له قال: "أنا وياسمين حالة خاصة جدًا، وقصة كبيرة، والعالم العربي كان معنا قلبًا وقالبًا، والانفصال تم بطريقة تليق بينا وبحب الناس لنا، ورغم طلاقنا راسلتني عندما علمت بتعبي في التصوير، وهي أول شخص أبلته بذلك".
وكان محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب"، قد كشف عبر حسابه في "فيسبوك"، عن دخول العوضي في أزمة صحية، وقال: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".