ماذا قال العوضي في أول تعليق له منذ طلاقه من ياسمين عبد العزيز؟
ترك الفنان المصري أحمد العوضي تعليقا طريفا على فيديو ادعى فيه أحد معجبيه، أنه طلب السماح من طليتقه ياسمين عبد العزيز.
وشارك العوضي لقطة شاشة للفيديو الذي يبدو أنه أضحكه، مع تعليق قال فيه "الفيديوهات اللي مضيع عليها الباقة"، قاصدا أن حُزمة الإنترنت الخاصة به تنتهي على مثل هذه الفيديوهات التي يسارع لمشاهدتها.
وأضحك العوضي بتعليقه المئات من متابعيه، الذين طالبوه بالعودة لزوجته ياسمين عبدالعزيز دون تردد.
وكانت شائعات عديدة قد لاحقت العوضي وياسمين بعد إعلان طلاقهما بشكل مفاجىء عبر صحفاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت بعض الشائعات أن سبب انفصال الثنائي هو خيانة العوضي، فيما قال آخرون إن السبب هو الإنجاب، الذي يريده العوضي وترفضه ياسمين.
وخرجت ياسمين عبدالعزيز عن صمتها بعد شائعات الخيانة وزواج أحمد العوضي عرفيا من فتاة أخرى، لتؤكد في منشور شاركته مع جمهورها عبر فيسبوك، أن انفصالهما جاء لأسباب خارجة عن إرادتهما، وأن لا علاقة للخيانة بالأمر.
ويأمل محبو النجمين عودتهما لبعضهما، مؤكدين أنهما تعرضا للحسد لانسجامهما وحبهما الكبير لبعضهما.