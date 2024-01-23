ماذا قال العوضي في أول تعليق له منذ طلاقه من ياسمين عبد العزيز؟

ترك الفنان المصري أحمد العوضي تعليقا طريفا على فيديو ادعى فيه أحد معجبيه، أنه طلب السماح من طليتقه ياسمين عبد العزيز.

وشارك العوضي لقطة شاشة للفيديو الذي يبدو أنه أضحكه، مع تعليق قال فيه "الفيديوهات اللي مضيع عليها الباقة"، قاصدا أن حُزمة الإنترنت الخاصة به تنتهي على مثل هذه الفيديوهات التي يسارع لمشاهدتها.

وأضحك العوضي بتعليقه المئات من متابعيه، الذين طالبوه بالعودة لزوجته ياسمين عبدالعزيز دون تردد.