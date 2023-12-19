تقرير: طيارون يخفون مشاكلهم النفسية والعقلية خشية فقدان وظائفهم

أفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن طيارين يعملون في شركات خطوط طيران تجارية داخل الولايات المتحدة وكندا، أخفوا معلومات تتصل بصحتهم العقلية أو تلقيهم العلاج جراء الإصابة بحالات القلق والاكتئاب لسنوات عديدة عن إدارة الطيران المدني، خوفًا من فقدان وظائفهم وامتيازاتهم.

ونقلت الصحيفة عن أحد الطيارين التجاريين الذين يعملون في خطوط جوية محلية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله: "لقد كذبت على إدارة الطيران الفيدرالية بشأن العلاج الذي كنت أتلقاه، لأن ذلك كان سيفضي إلى نتائج وخيمة"، مضيفًا "كان من الممكن أن يتم إيقافي عن العمل حتى أتحسن.. لقد كان من الأسهل علي عدم إخبارهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الطيار ازدادت حالته النفسية سوءًا، وتفاقمت الأعراض التي كان يمر بها، والتي تشمل المرور بفترات طويلة من الاكتئاب والشعور باليأس وانخفاض الشهية.

وتابع الطيار: "بدأت أعتقد أن أمامي خيارين: إما أن أتوقف عن الطيران أو أموت".

وتقول الصحيفة، إن هذه الحالة تسلط الضوء على مشكلة أكبر تتعلق بمعاناة بعض الطيارين ممن يفضلون تجاهل مشاكلهم التي تتصل بصحتهم العقلية أو إخفائها، بدلًا من الكشف عن حالتهم والمخاطرة بخسارة مصدر رزقهم، وكنتيجة لذلك يبقى الطيارون في هذه الحالة يشكلون خطرًا على السلامة العامة لقطاع النقل الجوي.

وأشارت إلى أن حادثة سابقة حدثت مع طيار يعمل بشركة طيران آلاسكا (آلاسكا إيرلاينز)، والذي كان خارج الخدمة، لكنه كان جالسًا في مقعد داخل قمرة القيادة على متن رحلة تجارية، وأُتهم بمحاولة القتل، بعد محاولته تعطيل محركات الطائرة أثناء رحلة جوية، ما أعاد تسليط الضوء على قضية الصحة العقلية للطيارين.

ووصف طيارون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تمت مقابلتهم في تقرير الصحيفة، سلسلة شاقة من التقييمات الطبية للطيارين، تعتمد على المستندات الورقية المرسلة عبر البريد، وتطلب من الطيارين الخضوع لمتاهة من الاختبارات على نفقتهم الخاصة.

واعترف مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بأن النظام ككل بحاجة تعديل يفضي إلى الكشف عن حالات لطيارين يعانون من مشاكل في صحتهم العقلية، وفق الصحيفة.

وقالت وكالة الطيران الفيدرالي الأمريكية، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى "واشنطن بوست"، إن "إدارة الطيران الفيدرالية ملتزمة بإعطاء الأولوية للصحة العقلية للطيارين ومراقبي الحركة الجوية".

وأضافت الوكالة أنها "اتخذت عددًا من الخطوات لتعزيز المزيد من الانفتاح بشأن الصحة العقلية داخل مجتمع الطيران"، في إشارة إلى لجنة وضع القواعد التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بهدف حل هذه المشكلات.

وقالت الصحيفة، إن حالة الطيار آنفة الذكر استدعت تلقي الطيار مضادات الاكتئاب، لكنه بقي لمدة عام يسعى لاستعادة منصبه كطيار تجاري في إدارة الطيران الفيدرالية، ما يفسر سبب إخفاء العديد من زملائه الطيارين لمشاكلهم النفسية والعقلية وتجنب تلقي الرعاية الطبية أو العلاج الذاتي لمثل هذه الحالات.