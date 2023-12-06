شركات الطيران تتوقع تسجيل 4,7 مليار مسافر عام 2024
تتوقع شركات الطيران أن تسجل رقمًا قياسيًا في أعداد المسافرين يبلغ 4,7 مليار مسافر في عام 2024، مع تجاوز القطاع لأزمة جائحة "كوفيد-19"، على ما قال اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، اليوم الأربعاء.
ورفع اتحاد النقل الجوي الدولي أيضًا توقعاته للأرباح، مرجحًا أن تحقق شركات الطيران صافي أرباح بقيمة 23,3 مليار دولار عام 2023، أي أكثر من ضعف توقعاته في حزيران/ يونيو البالغة 9,8 مليار دولار.
وقالت "إياتا" في مراجعتها التقليدية لاتجاهات القطاع، مع اقتراب العام من نهايته، إن "من المتوقع أن يسافر حوالي 4,7 مليار شخص في عام 2024، وهو رقم قياسي يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 4,5 مليار شخص المسجل في عام 2019".
وأشارت إلى بيانات المسح التي تظهر أن ما يقرب من نصف عادات السفر لدى الناس عادت إلى مستويات ما قبل الوباء، وأفاد ثلثهم أنهم يسافرون أكثر، بينما قال 18% فقط إنهم ما زالوا يسافرون أقل.
كذلك، رفعت "إياتا" توقعاتها لأرباح القطاع بشكل كبير، وقالت: "كان التحسن مدفوعًا بالكامل بقطاع الركاب، الذي شهد زيادة قدرها 96 مليار دولار في الإيرادات، مقارنة بالتوقعات السابقة، وصولًا إلى 642 مليار دولار".
ومن المتوقع أن تصل إيرادات الشحن إلى 134,7 مليار دولار، أي بانخفاض عن 142,3 مليار دولار التي كانت متوقعة في حزيران/ يونيو.