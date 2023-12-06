شركات الطيران تتوقع تسجيل 4,7 مليار مسافر عام 2024

تتوقع شركات الطيران أن تسجل رقمًا قياسيًا في أعداد المسافرين يبلغ 4,7 مليار مسافر في عام 2024، مع تجاوز القطاع لأزمة جائحة "كوفيد-19"، على ما قال اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، اليوم الأربعاء.

ورفع اتحاد النقل الجوي الدولي أيضًا توقعاته للأرباح، مرجحًا أن تحقق شركات الطيران صافي أرباح بقيمة 23,3 مليار دولار عام 2023، أي أكثر من ضعف توقعاته في حزيران/ يونيو البالغة 9,8 مليار دولار.

وقالت "إياتا" في مراجعتها التقليدية لاتجاهات القطاع، مع اقتراب العام من نهايته، إن "من المتوقع أن يسافر حوالي 4,7 مليار شخص في عام 2024، وهو رقم قياسي يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 4,5 مليار شخص المسجل في عام 2019".