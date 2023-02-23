كاميلا تستحوذ على ملكية خيول السباق الشهيرة للملكة الراحلة إليزابيث

ومع ذلك، سيتم تغيير سجل الملكية، ليصبح الملك تشارلز والملكة كاميلا مالكين مشاركين، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الملك والملكة مالكين مسجلين.

من جانبه، قال مستشار السباق الملكي جون وارن، إن تغيير الملكية دخل بالفعل حيز التنفيذ، وإن "الخيول ستتحول باسم الملك وزوجته كاميلا".

بالإضافة لذلك، ستشارك كاميلا في امتلاك عدد من الخيول مع المصرفي البريطاني والرئيس السابق لنادي آرسنال، شيبس كيسويك.

وكان جنى الملك تشارلز، أكثر من مليون جنيه إسترليني في أيلول/ سبتمبر الماضي من خلال بيع 14 حصانًا من خيول والدته الملكة إليزابيث، وتراوحت المبيعات من 300 ألف جنيه إسترليني لحصان "Just Fine" إلى 4 آلاف جنيه إسترليني لحصان "Colt Tack" البالغ من العمر3 سنوات.