كاميلا تستحوذ على ملكية خيول السباق الشهيرة للملكة الراحلة إليزابيث
استحوذت كاميلا بالشراكة مع زوجها ملك بريطانيا تشارلز الثالث، على ملكية خيول السباق الشهيرة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، فإنه كان تم إدراج الملك تشارلز كمالك لجميع الخيول التي ورثها بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في أيلول/ سبتمبر الماضي.
ومع ذلك، سيتم تغيير سجل الملكية، ليصبح الملك تشارلز والملكة كاميلا مالكين مشاركين، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الملك والملكة مالكين مسجلين.
من جانبه، قال مستشار السباق الملكي جون وارن، إن تغيير الملكية دخل بالفعل حيز التنفيذ، وإن "الخيول ستتحول باسم الملك وزوجته كاميلا".
بالإضافة لذلك، ستشارك كاميلا في امتلاك عدد من الخيول مع المصرفي البريطاني والرئيس السابق لنادي آرسنال، شيبس كيسويك.
وكان جنى الملك تشارلز، أكثر من مليون جنيه إسترليني في أيلول/ سبتمبر الماضي من خلال بيع 14 حصانًا من خيول والدته الملكة إليزابيث، وتراوحت المبيعات من 300 ألف جنيه إسترليني لحصان "Just Fine" إلى 4 آلاف جنيه إسترليني لحصان "Colt Tack" البالغ من العمر3 سنوات.
وكانت أظهرت الملكة إليزابيث الراحلة اهتمامًا كبيرًا بالخيول والسباقات، إذ كانت حريصة على متابعة سباقات الخيول وكانت تمارس هواية ركوب الخيل حتى سنوات قبل وفاتها.
وورثت الملكة إليزابيث الثانية عن والدتها عددًا من خيول القفز، واهتمت بشكل كبير بتربية الخيول وتحسين سلالاتها حتى وفاتها.
وأشارت التقارير السابقة إلى أن الملكة إليزابيث تمتلك 30 حصانًا وتقدر نفقات هذه الخيول بنحو 600 ألف جنيه إسترليني سنويًّا.
وكان القصر الملكي أعلن قبل 9 أيام عن إصابة كاميلا البالغة من العمر 75 عامًا، بفيروس كورونا.