ابتكار حقنة تمنع فقدان البصر إثر مرض شائع





ويقول الخبراء إن هذا العقار يمثل "انفراجة كبيرة" لجودة حياة المرضى الذين يعانون من هذا المرض التنكسي، والذي يحدث عندما يتم انسداد أحد الأوردة الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من العين بسبب جلطة، ما يؤدي إلى تسرب الدم والسوائل الأخرى إلى الشبكية، ويتسبب في حدوث كدمات وتورم.



وتقول الدكتورة "كريستيانا داينا"، استشارية طب العيون في جامعة نورث ويست لندن: "تتطلب العلاجات الحالية قضاء المرضى الكثير من الوقت في المستشفى، في حين يمكن أخذ حقن فاريسيماب كل 4 أشهر فقط".