ابتكار "عيون صغيرة" ستحمي الملايين من فقدان البصر



ابتكر باحثون في بريطانيا، أول شبكية عين اصطناعية في المختبر؛ من أطفال يعانون من حالة تسمى "متلازمة أوشر"، ستمثل كشفاً هاماً في علاج حالات ضعف البصر والعمى.

وقد تبدو العيون المزروعة في طبق مختبري مثل الخيال العلمي، لكنها اقتربت خطوة من علاج شكل رئيسي من أشكال العمى، وفق ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويبدو أن للعينين الصغيرتين حدقة، رغم أن هذا مجرد صبغة في شبكية العين.

وقدم استخدامها في دراسة "متلازمة أوشر" دليلاً جديدًا مهمًا على الخطأ الذي يحدث في العين للتسبب في تنكس الشبكية، ويعتبر ذلك سببا رئيسيا لحالات العمى حيث تموت خلايا استشعار الضوء.

ويمكن أن يساعد هذا ملايين الأشخاص حول العالم معرضين لخطر العمى من الحالات الموروثة، ويوفر الأمل لكبار السن الذين يعيشون مع التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

ويعتبر التنكس البقعي هو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر الشديد لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

وأخذت دراسة باحثي جامعة "كوليدج لندن"، خلايا الجلد من المرضى الشباب المصابين بالمرض الوراثي النادر "متلازمة أوشر"، لإعادة برمجة خلاياهم لتكوين الخلايا الجذعية، والتي يمكن أن تصبح أي خلية في الجسم.