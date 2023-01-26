تقنية جديدة يمكنها الكشف المبكر عن السرطان

وتوضح نتائج الدراسات التي قدمها باحثون من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) التابع لوزارة التجارة الأمريكية، بالتعاون مع جهات بحثية أخرى في أوروبا، أن الجهاز يحدد المؤشرات الحيوية عن طريق قياس كيفية حدوث الارتباط بين خيوط الحمض النووي والجهاز.

ومثل أجهزة الاستشعار الحيوية الأخرى للحمض النووي، يستفيد الجهاز من وجود أي خيط حر من الحمض النووي (غير مقترن باللولب المزدوج)، لكي يتم تحضيره لإجراء عملية ترابط كيمائي.

وبحسب الباحثون، فإن جزءًا من جهاز الاستشعار الحيوي مغطى بخيوط مفردة من الحمض النووي تعمل كمستشعرات، لذا فعندما تصادف تلك المستشعرات المؤشرات الحيوية للحمض التي لها نظير أو مكمل، بحسب التسلسل الجيني يحدث ارتباط بين الخيطان ويرسلان إشارة يلتقطها الجهاز.