دراسة غريبة.. تنفُس أكسجين أقل يُبعد شبح الشيخوخة

يلجأ الكثيرون إلى تقييد وجبات الطعام التي يتناولونها بقيود صارمة ويمارسون أنواعًا متعددة من التمارين الرياضية إلى جانب استعمال مستحضرات مختلفة من أجل تأخير الشيخوخة.

ولكن العلماء في مستشفى ماساتشوستس العام بالولايات المتحدة اقترحوا وسيلة جديدة من أجل الحفاظ على معدل الشباب وكبح التقدم في العمر، وذلك من خلال تنفس أقل للأكسجين.

ففي دراسة غريبة أجريت على الفئران، وجد العلماء أن الفئران التي تم الاحتفاظ بها عند نسبة 11% من الأكسجين - أي ما يعادل النسبة الموجودة في جبل إيفرست - عاشت لفترة أطول بنسبة 50% عن نظيرتها التي عاشت في مستوى الأكسجين في البيئة المحيطة.

وقال العلماء إن استنشاق كمية أقل من الأكسجين يمكن أن يقلل من تلف الخلايا ويدفعها إلى التخلص من الأجزاء التالفة وإعادة تدويرها؛ ما يبطئ عملية الشيخوخة.