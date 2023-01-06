يمهد الطريق لعلاج فقدان البصر.. علماء ينجحون بتوليد خلايا شبكية عاملة

ووفقًا للباحثين، تستجيب المستقبلات الضوئية في خلايا الشبكية التي تم إنماؤها في المختبر لموجات الضوء المختلفة مثل تلك الموجودة في شبكية العين السليمة، ومثل الخلايا الطبيعية بمجرد فصلها عن الخلايا المجاورة تعمل خلايا الشبكية على التواصل مع الخلايا الجديدة المحيطة بها.