القبض على شاب يمني استخدم حيلًا شيطانية لنشر مرض الإيدز

تداولت وسائل إعلامية يمنية محلية، الجمعة، نبأ يفيد باعتقال قوات الأمن في مدينة عدن جنوب اليمن، قبل عدة أيام شابا يعاني من مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بتهمة نقله للمرض لعدة الأشخاص عمدا.

وقالت صحيفة “عدن الغد”، نقلاً عن مصادرها أن القبض على الشاب، جاء على خلفية نقله مرض (الإيدز)، في وقت سابق إلى امرأة ووليدها، من خلال تبرعه للسيدة بدمه التي احتاجت لنقل دم أثناء عملية الولادة، لينجم عنه إصابة الأم وجنينها بمرض (الإيدز)”.

وأضافت: “هناك أيضاً اتهامات أخرى بحق الشاب، بنقله للمرض إلى زوجته وأشخاص آخرين” بطرق مختلفة.

وأكد مدير قسم شرطة خور مكسر العقيد ناصر عباد الحسني: على صحة واقعة القبض على الشاب الذي يعاني من مرض (الإيدز)، ويسعى إلى نشره عمداً.

وأفاد الحسني بأن: “الشرطة بصدد استكمال ملف المتهم وإحالته للنيابة العامة”، مشيراً إلى أنهم: “يبحثون عن موقع احتجاز منفرد وبعيد عن بقية المسجونين، يُمكن من خلاله احتجاز الشاب فيه”.

ولفتت مصادر مقربة من الشاب إلى أنه: “قد تم القاء القبض على الشاب قبل عامين بسبب الاتهامات ذاتها، ليفرج عنه في حينها، ليتم القبض عليه مجدداً وهو ينشر المرض بين الأهالي متعمداً”.