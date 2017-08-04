تضارب الروايات بشأن تغييرات بقيادة الحزام الأمني في عدن‎

قالت وسائل إعلام يمنية، إن قيادة قوات التحالف العربي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أصدرت قرارًا بتعيين قائد جديد لقوات الحزام الأمني.

وذكر موقع “عدن الغد” اليمني أن القرار قضى بتعيين وضاح عمر عبدالعزيز، قائدًا للجهاز الأمني خلفًا للقائد السابق ناصر الشوحطي، الذي عيّن مستشارًا لقائد قوات الدعم والإسناد بنفس الجهاز.

وعمل وضاح عمر عبدالعزيز ضمن طاقم عمليات قيادة الحزام منذ اليوم الأول لتأسيس الجهاز، إلى أن تم تعيينه قائدًا للجهاز، وفقًا للموقع.

وتخرج وضاح، من كلية الحقوق في جامعة عدن، وبدأ مؤخرًا التحضير للماجستير، وكان سابقاً أحد شباب المقاومة في مديرية المنصورة في عدن، وهو نجل القيادي العسكري الذي قُتل قبل أشهر عمر الصبيحي.

كما أفادت مصادر محلية، أن قيادة قوات التحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن أصدرت حزمة قرارات تتضمن تعيينات جديدة في قيادة الحزام الأمني في محافظات عدن ولحج.

من جهته، نفى القيادي الانفصالي هاني بن بريك، صحة القرارات التي أصدرتها قيادة قوات التحالف بتغييرات في قوات الحزام الأمني في عدن أمس.

وقال “بن بريك” في تغريدة له على موقع “تويتر”: “كل ما تم إعلانه من قرارات منسوبة للتحالف العربي في عدن من تغيير وتعيينات في الحزام الأمني غير صحيحة، التحالف مساند للقوة، وهي قوة لها قيادتها”.