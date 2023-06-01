"تحذيرعلى كل سيجارة".. كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين

أعلنت الحكومة الكندية الأربعاء أن كندا ستفرض طباعة تحذيرات صحية من مضار التبغ مباشرة على كل سيجارة إفرادية، في "سابقة عالمية" على صعيد مكافحة التدخين.

وستبدأ هذه الرسائل بالظهور على منتجات التبغ الإفرادية تدريجيًّا اعتبارًا من الأول من آب/أغسطس، وستتضمن عبارات مثل "سمّ في كل نفخة" و"دخان التبغ يضر بالأطفال" و"السجائر تسبب السرطان".

وقالت وزيرة الأقاليم التابعة لكندا كارولين بينيت، في بيان، إن 48 ألف كندي لا يزالون يموتون كل عام بسبب التدخين، مشيرة إلى أن كندا "أول دولة في العالم" تعتمد إجراءً مماثلًا.