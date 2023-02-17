"سموك مون".. قلادة ذكية تساعد على الإقلاع عن التدخين

ويفيد تحديد سلوك المدخن بعد تركه للتدخين في رصد ضرورة التدخل من قبل المساعد الطبي، فيتواصل مع المدخن أو يراسله ليشجعه على الامتناع عن الرجوع إليه.

واختبر الباحثون في دراستهم دقة الجهاز وفعاليته في إنجاح برامج الحد من التدخين مع منع المدخنين من الرجوع إليه، فضلا عن قابلية الناس لارتداء الجهاز، وقارن الباحثون برامج العلاج التقليدية بفعالية الجهاز.

ويمتاز الجهاز عن غيره من التقنيات المشابهة التي تكون موصولة إلى السيجارة بأنها لا تؤثر على سلوك المدخن وتلتقط البيانات الأكثر دقة حتى الآن، فضلا عن الخصوصية التي تفقدها كاميرات تصوير ومراقبة المدخنين.

وأجرى الباحثون تجربة على 19 مشاركا في 115 جلسة علاجية للتدخين، وفحصوا سلوكيات التدخين في بيئة مراقبة وفي ظروف الحياة اليومية.

ويسعى الباحثون لتطوير الجهاز بهدف دراسة مؤشرات التدخين في السجائر الإلكترونية أيضا، وتوظيفه في العلاجات الصحية المعتمدة للمدخنين الراغبين بالإقلاع.