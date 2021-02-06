اليمن.. نقل التوأمين السياميين إلى الأردن تمهيدا لإجراء عملية الفصل

غادر مطار صنعاء الدولي التوأمان السياميان اليوم السبت، على متن طائرة أممية، إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد نحو شهرين من ولادتهما.

وكان التوأمان السياميان قد ولدا في مستشفى السبعين في صنعاء، قبل نحو شهرين، ولقيت قضيتهما تعاطفا محليا ودوليا وسط مطالبات بنقلهما الى خارج اليمن لإجراء عملية الفصل.

وتشير التقارير الطبية إلى أن التوأمين متلاصقان في منطقة الصدر وأعلى البطن، ويتشاركان كبدًا واحدًا، ويتداخلان في الأمعاء، لكنهما يمتلكان قلبين، وجهازين بوليين.

وقال وزير الصحة في حكومة الانقلاب ”طه المتوكل“ إن وزارته سجلت ثلاثة آلاف مريض يعانون من تشوهات قلبية بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج وأكثر من سبعة آلاف طفل يعانون من أمراض مزمنة و700 يعانون من اللوكيميا والأورام.

وأشار الوزير في حكومة الانقلاب في تصريح لوكالة سبأ، الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، أن ”عملية نقل التوأمين جاءت بعد خمسين يوما من الحالة الحرجة التي يعانيانها، ويتم اليوم نقلهما لإجراء العملية الجراحية لهما بصورة عاجلة“.