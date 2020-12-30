التحالف يشن غارات على مطار صنعاء ومنطقة "ريمة حميد" باليمن

أفاد شهود عيان وناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن طيران التحالف، شن فجر الخميس، غارات استهدفت مطار صنعاء ومنطقة ”ريمة حميد“.

وأفادت قناة ”المسيرة“ التابعة للحوثيين، عبر حسابها في ”تويتر“، بأن 7 غارات استهدفت منطقة ريمة حميد في مديرية سنحان، فيما طالت غارة واحدة مطار صنعاء.

ولم يعلن التحالف حتى الآن، عن قصفه مطار صنعاء أو منطقة ريمة حميد.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من تعرض مطار عدن لانفجار عنيف، الأربعاء، بالتزامن مع وصول بعض أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مخلفا سقوط 25 قتيلا و110 جرحى.

وأشارت وزارة الخارجية اليمنية، بأصابع الاتهام إلى ضلوع الميليشيات الحوثية في هجوم مطار عدن.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن ”الدلائل تشير إلى أن الميليشيات الحوثية هي الجهة التي قامت بهذا العمل الإرهابي، من خلال استهداف المطار بأربعة صواريخ بالستية، وبتقنيات تتشابه مع ذات التقنيات التي استخدمتها هذه الميليشيات في جرائم سابقة استهدفت بها المؤسسات والمنشآت المدنية والحكومية“.