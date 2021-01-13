استقالة منصف السلاوي المكلف بتطوير لقاح كورونا في عهد ترامب

قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: إن منصف السلاوي كبير مستشاري عملية (وارب سبيد) لتوزيع اللقاحات استقال من منصبه، لكنه سيكون متاحا للعمل مستشارا لإدارة بايدن لنحو أربعة أسابيع.

وذكرت قناة (سي.إن.بي.سي)، التي كانت أول من أورد النبأ، أنه من المتوقع تراجع دور السلاوي في قيادة جهود الحكومة المتعلقة بتطوير لقاحات ”كوفيد- 19“ بعد تولي بايدن الرئاسة في الـ 20 من كانون الثاني/يناير الجاري.

وأضافت أن فريق بايدن لم يطلب منه الاستمرار في منصبه بعد انقضاء عقد عمله الحالي.

وعملية (وارب سبيد)؛ هي برنامج الحكومة الخاص بتوزيع لقاحات كوفيد- 19، وعُين السلاوي في الربيع الماضي لقيادة جهود تطوير لقاح وفقا لجدول زمني معجل.