أمريكا.. "منصف السلاوي" يلوح بالاستقالة في حال التسرع باستعمال لقاح كورونا لأسباب سياسية

أكد العالم الأمريكي المغربي الأصل ”منصف السلاوي“، الذي يقود تجارب لقاح كورونا في الولايات المتحدة، أنه مستعد لتقديم استقالته على الفور في حال استعمال لقاح كورونا قبل حصوله على موافقة اللجنة العلمية.

وصرح خلال حوار مع موقع ”ساينس ماغازين“، أنه لن يتأثر بالضغوط السياسية للتعجيل بطرح لقاح خطير أو غير فعال.

كما أكد أنه“عند وجود لقاح فعال سيقتضي تسليمه رخصة استخدام الطوارئ في الولايات المتحدة “ (EUA)، توثيق وإثبات فاعليته، وأنه لا تشوبه شائبة“.

يذكر أن الإدارة الأمريكية دعت الولايات للاستعداد لتوزيع لقاح كورونا المرتقب، ابتداءً من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ما اعتبره المتابعون استغلالًا من قِبل دونالد ترامب للقاح ”كوفيد19“ في حملته الانتخابية.

وعند سؤاله عن تخوف الأمريكيين من ضغوط محتملة لاستعمال اللقاح في نوفمبر، قال السلاوي:“بغض النظر عن مواقفي السياسية، يجب القول إنني لا أعتقد أن هذا أمر عادل، لأن 1000 شخص يموتون كل يوم بسبب ”كوفيد19″، فإذا حصل اللقاح على ”دليل السلامة والفاعلية“ في 25 أكتوبر ،يجب أن يطلب في 25 أكتوبر، وإذا تم ذلك يوم 17 نوفمبر يطلب يوم 17 نوفمبر. أما إذا كان يوم 31 ديسمبر فيجب أن يطلب يوم 31 ديسمبر.“

وأضاف:“يجب أن يكون محميًا تمامًا من السياسة، ولا أستطيع التحكم في ما يقوله الناس، فالرئيس يقول أشياء والآخرون يقولون أشياء، ولكن لن يكون هناك ترخيص لاستخدام الطوارئ إذا لم يكن اللقاح سليمًا“.

وعند تذكيره بنشاطه السياسي كطالب في المغرب وبلجيكا، أشار خبير الصناعات الدوائية إلى أن هدفه كان دائمًا الإنسانية قبل كل شيء، وأنه عند لقائه بمسؤولين في الدفاع و الصحة في واشنطن في مايو المنصرم، وعلى رأسهم مستشار الرئيس الأمريكي وصهره ”جاريد كوشنير“ ، طرح عليهم السؤال التالي:“هل سيتم التدخل في هذه العملية وإرباكها؟“ ، وعندما تلقى الإجابة التي كان يحتاجها، وافق على المنصب المعروض عليه، وظهر بعد 4 أيام أمام الإعلام إلى جانب دونالد ترامب.

ولم ينفِ السلاوي خلال هذا الحوار وجود أمل كبير بجاهزية اللقاح قبل نهاية السنة الحالية، بل أكد أن العملية العلمية التي يقودها توصلت إلى نتائج جيدة أكثر مما كان يتوقع، ويتم حاليًا إجراء تجارب في المرحلة الثالثة على 30 ألف مرشح، وهو عدد أكبر بكثير من الذين جُرّبت عليهم اللقاحات التي أعلن عن جاهزيتها.