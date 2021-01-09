الأردن يباشر حملة اللقاح ضد كورونا الأربعاء المقبل

أعلن الأردن عن بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا الأربعاء المقبل، بالتزامن مع جدول وصول أولى كميات لقاح ”سينوفارم“ (الصيني الإماراتي) منتصف الليلة اليوم السبت، ولقاح ”فايزر“، ليلة يوم الإثنين المُقبل.

وقال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا، التي تستهدف الفئات الأكثر تأثراً، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.

وأشار الوزير، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، إلى أن الحكومة تعاقدت مع ائتلاف ”كوفاكس“ العالمي، بالإضافة إلى شركة ”فايزر“ بشكل ثنائي، لتوريد كميات من المطعوم، لافتا إلى أن العمل جارٍ لتأمين كميات إضافية من مطاعيم ”سينوفارم“ خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير الأردني أن الحكومة توصلت أيضا إلى تفاهمات مع شركتي ”أسترازينيكا“ و“جونسون & جونسون“، المصنعة لمطاعيم ضد كورونا، لتزويد الأردن بكميات من المطاعيم التي سوف تنتجها فور حصولها على إذن الاستخدام الطارئ عالميا ومحليا.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد منحت مطعوم ”فايزر“ وأخيرا مطعوم ”سينوفارم“ إذن الاستخدام الطارئ، الذي يتيح إعطاءه داخل المملكة.

واليوم السبت، سجلت المملكة، 20 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4009 حالات، كما تم تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع اجمالي عدد الإصابات إلى 305959 إصابة.