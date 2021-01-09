بعد "فايزر".. الأردن يجيز الاستعمال الطارىء للقاح "سينوفارم" الصيني‎

المصدر: أ ف ب

منح الأردن، اليوم السبت، ”ترخيصا طارئا“ لاستعمال لقاح ”سينوفارم“ الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، ليصبح ثاني لقاح تتم إجازته بعد فايزر/بايونتيك، وفق ما أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية الرسمية.

وقال مدير المؤسسة نزار المهيدات، في تصريحات لتلفزيون ”المملكة“ الرسمي، إنه ”تمت إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي ”سينوفارم“ ضد فيروس كورونا المستجد، وهو بذلك يكون ثاني لقاح متاح استخدامه في الأردن بعد لقاح فايزر/بايونتيك“.

وأضاف أن ”المؤسسة أجازت المطعوم بعد استكمال الوثائق المطلوبة لغايات الاستخدام الطارئ“، مشيرا إلى أنه ”ثاني مطعوم تتم إجازته من قبل المؤسسة لمكافحة فيروس كورونا“.

وأعلنت مختبرات سينوفارم الصينية نهاية الشهر الماضي أن لقاحها فعال ضد كورونا بنسبة 79%.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت منتصف الشهر الماضي ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح فايزر/بايونتيك؛ لمكافحة انتشار وباء كورونا.

وأعلن وزير الصحة نذير عبيدات أن المملكة ستحصل على مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك و650 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/اكسفورد، وأن هناك اتفاقيات مع ”جونسون آند جونسون“.

ولم يعلن بعد موعد بدء حملة التطعيم التي ستستهدف في البداية ما بين 20 إلى 25 في المئة من سكان المملكة.

وتتوقع السلطات الصحية وصول جرعات لقاح فايزر إلى الأردن نهاية الشهر الحالي أو بداية شباط/فبراير المقبل.

ووصلت 20 ثلاجة لحفظ هذه اللقاحات وتم توزيعها في أنحاء المملكة. كما تم تحديد 29 مركزا في مختلف محافظات المملكة لإعطاء اللقاحات.

وكان عبيدات صرح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

وسجل الأردن حتى الآن 305 آلاف و163 إصابة مؤكدة بالفيروس، و3989 وفاة.