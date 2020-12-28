الأردن يعلن حجز مليون جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا

أعلن الأردن اليوم الإثنين، حجز مليون جرعة من لقاحات فايزر-بيونتيك، ضد فيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“ أن ”مليون جرعة من لقاح كورونا المستجد ستصل المملكة على دفعات من شركة فايزر-بيونتيك“، لافتا إلى أن ”المملكة ستستقبل أولى دفعات هذه اللقاحات في شهر كانون الثاني/يناير أو مطلع شهر شباط/فبراير المقبل“.

وبين الوزير الأردني أن توفير اللقاحات سيجري لأكثر من 20% من السكان أي ما يكفي مليونين و200 ألف مواطن، مشيرا إلى أن الوزارة ستوزع ثلاجات تحفظ اللقاحات بدرجة حرارة 80 تحت الصفر في 20 مركزا صحيا معتمدا للتطعيم في محافظات المملكة كافة خلال أسابيع.

وسجل الأردن نحو 289 ألفا و748 إصابة مؤكدة بكورونا و3778 وفاة، فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين من الفيروس المتحور لقادمين من بريطانيا.

وأطلق الأردن يوم الخميس موقعا إلكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بتلقي اللقاح، لكن الجهات الرسمية أعطت الأولية للعاملين من الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما.

وأكد وزير الصحة مؤخرا بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.