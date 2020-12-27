الأردن يعلن تسجيل إصابتين بالسلالة الجديدة من كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد، عن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور، قادمتين من بريطانيا.

وبين عبيدات أن اكتشاف الحالتين تم بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم.

وأشار الدكتور عبيدات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، إلى أن الحالتين هما لزوجين قدما معا، في 19 ديسمبر الجاري، وحالتهما الصحية ممتازة.

وبحسب وزير الصحة، يتم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالتين، ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات، ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

وسجل الأردن، منذ ظهور الفيروس على أراضيه وحتى مساء أمس السبت، أكثر من 286 ألف إصابة، و3729 وفاة.