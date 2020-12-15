موريتانيا تحصل على 850 ألف جرعة من لقاح "كورونا" الشهر المقبل

كشفت السلطات الموريتانية اليوم الثلاثاء؛ أنها تتوقع وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا والبالغة 850 ألف جرعة مع بداية شهر يناير المقبل.

وقال المتحدث باسم منسقية الأحزاب السياسية، الممثلة في البرلمان الموريتاني، النائب يعقوب ولد أمين؛ في مؤتمر صحفي؛ ”إن الحكومة أبلغتهم أن وزارة الصحة الموريتانية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ستحصل على 850 ألف جرعة من اللقاح، وستبدأ في الوصول إلى نواكشوط شهر يناير المقبل“.

وشدد المتحدث؛ على ”أن هناك عملا مكثفا للحصول على كمية أكبر من لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة“. دون أن يكشف عن نوعية اللقاح الذي ستحصل عليه موريتانيا، في ظل وجود عدة لقاحات متداولة حاليا في العالم للتطعيم ضد الفيروس.

وكان الوزير الأول الموريتاني محمد بلال؛ قد أكدت قبل أيام أن موريتانيا ستحصل على 20% من حاجياتها من لقاح كورونا خلال الأسابيع المقبلة.