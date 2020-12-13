14 ديسمبر

وفاة الروائي المصري بهاء عبدالمجيد بسبب كورونا

وفاة الروائي المصري بهاء عبدالمجيد...

توفي اليوم الأحد الكاتب والروائي المصري، الدكتور بهاء عبدالمجيد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. ونعى الكاتب والروائي مصطفى منير الراحل عبر صفحته

المصدر: جهاد جمال - إرم نيوز

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توفي اليوم الأحد الكاتب والروائي المصري، الدكتور بهاء عبدالمجيد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.
ونعى الكاتب والروائي مصطفى منير الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: ”البقاء لله، توفي الأديب بهاء عبد المجيد“.

Posted by ‎مصطفى منير‎ on Sunday, December 13, 2020

وقدم عبدالمجيد العديد من الأعمال الأدبية خلال مشواره، وحصل عام 2000 على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، من جامعة عين شمس بعد نقاشه رسالة بعنوان: (تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية).
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ولعبد المجيد، وهو مدرس الأدب واللغة الإنجليزية في كلية التربية جامعة عين شمس، العديد من الأعمال الأدبية منها ”رواية سانت تريزا، ورواية النوم مع الغرباء، وجبل الزينة، والبيانو الأسود (مجموعة قصص قصيرة)“.

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