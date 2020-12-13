وفاة الروائي المصري بهاء عبدالمجيد بسبب كورونا

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توفي اليوم الأحد الكاتب والروائي المصري، الدكتور بهاء عبدالمجيد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. ونعى الكاتب والروائي مصطفى منير الراحل عبر صفحته