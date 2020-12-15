روسيا تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، فإن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 28.5 ألف شخص حتى الآن.

وقال موراشكو، أثناء اجتماع مجلس التنسيق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، إن العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم في مناطق روسيا، يبلغ 1229، وفقا لما ذكره موقع ”روسيا اليوم“.



وصرح الوزير أن ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح، وتسهر على توزيعها للمراكز، التي تشرف على التطعيم.