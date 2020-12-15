دراسة تكشف عن طريقة جديدة لقتل فيروس كورونا

أثبت باحثون من جامعة تل أبيب الإسرائيلية، أنه يمكن قتل فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ بكفاءة وسرعة وبتكلفة زهيدة، باستخدام الثنائيات الباعثة للضوء فوق البنفسجي (UV-LEDs)، حيث يعتقدون أن تقنية (UV-LED) ستتوفر قريبا للاستخدام الخاص والتجاري.

وتعد هذه هي الدراسة الأولى التي أجريت على كفاءة تطهير تشعيع الأشعة فوق البنفسجية (UV-LEDs) بأطوال موجية أو ترددات مختلفة على فيروس من عائلة فيروسات كورونا.

وقاد الدراسة البروفيسور هداس ماماني، رئيس برنامج الهندسة البيئية في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة تل أبيب، وكلية آبي وآلدار فليشمان للهندسة، ونشر المقال في عدد نوفمبر 2020 من مجلة الكيمياء الضوئية والبيولوجيا الضوئية.

وقال البروفيسور ماماني: ”يبحث العالم بأسره حاليا عن حلول فعالة لقتل فيروس كورونا، والمشكلة هي أنه من أجل تطهير حافلة أو قطار أو صالة رياضية أو طائرة عن طريق الرش الكيميائي، فإنك تحتاج إلى قوى عاملة فيزيائية، ولكي يكون الرش فعالاً، عليك إعطاء الوقت الكيميائي للعمل على السطح، بواسطة أنظمة التطهير التي تعتمد على مصابيح LED، والتي يمكن تركيبها في نظام التهوية ومكيف الهواء على سبيل المثال، لتعقيم الهواء.

وأوضح ماماني: ”لقد اكتشفنا أنه من السهل جدا القضاء على فيروس كورونا، باستخدام مصابيح LED التي تصدر الأشعة فوق البنفسجية. لقد قتلنا الفيروسات باستخدام لمبات LED الأرخص والأكثر سهولة، والتي تستهلك القليل من الطاقة ولا تحتوي على الزئبق مثل المصابيح العادية“.

وتابع: ”لأبحاثنا آثار تجارية ومجتمعية، بالنظر إلى إمكانية استخدام مصابيح LED في جميع مجالات حياتنا، بشكل آمن وسريع“.

كما اختبر الباحثون الطول الموجي الأمثل لقتل الفيروس التاجي، ووجدوا أن طول 285 نانومترا كان فعالا تقريبا في تطهير الفيروس مثل الطول الموجي 265 نانومترا، ما يتطلب أقل من نصف دقيقة لتدمير أكثر من 99.9% من فيروسات كورونا، وهذه النتيجة مهمة، لأن تكلفة 285 نانومترا من لمبات LED أقل بكثير من تلك الخاصة بمصابيح 265 نانومترا، والأولى متوفرة أيضا بسهولة أكبر.

وأجريت الدراسة بالتعاون مع البروفيسور يورام غيرشمان من كلية أورانيم، وميشال ماندلبويم، مدير المركز الوطني للانفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي في مركز شيبا الطبي في تل هشومير، ونحميا فريدمان من تل هشومير.