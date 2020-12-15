بدء اللقاح التجريبي لفيروس كورونا باستخدام رذاذ الأنف الشهر المقبل‎

تبدأ بريطانيا بإعطاء اللقاح التجريبي لفيروس كورونا باستخدام رذاذ الأنف لـ48 متطوعا الشهر المقبل.

ونشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن لقاح كورونا باستخدام الرذاذ الأنفي الذي أنتجته شركة Codagenix والذي يعتبر أول لقاح باستخدام رذاذ الأنف، ويستخدم سلالة ضعيفة معدلة من فيروس COVID-19، سيتم تطبيقه على 48 متطوعا في مدينة لندن في الأسبوع الأول من يناير المقبل.

وأعلنت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، التي وافقت على لقاح شركة Pfizer، موافقتها على بدء اللقاح التجريبي.

ويعمل اللقاح باستخدام رذاذ الأنف على غرار لقاح MMR ضد الحصبة عن طريق تحفيز الجهاز المناعي ضد أجزاء متنوعة من فيروس كورونا.

ووفقا للصحيفة فإن اللقاح الجديد لا يتوقع أن يتسبب في حدوث أي أمراض أو أعراض إعياء للمرضى.

ولن يحتاج اللقاح الذي أنتجته Codagenix – وهي شركة طبية مقرها مدينة نيويورك – إلى وحدات تخزين باردة أو أدوات الحقن، على عكس لقاح شركة Pfizer.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن اللقاح برذاذ الأنف من المحتمل أن يتم تطبيقه في عيادة في مدينة وايت تشابل، شرق لندن، حيث سيتم إخضاع المتطوعين للعزل الصحي.

وتمنح لقاحات Codagenix المزيد من الأمل في القضاء على الآثار السلبية الخاصة بالموجة الثالثة لفيروس كورونا.