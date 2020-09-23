10 علامات تكشفها البشرة عن صحتك .. لا تتجاهلها

يغطي الجلد الجسم كله، لذا فإن التغيرات في الشعر أو الجلد أو الأظافر يمكن أن تكون علامة على وجود خلل ما تحته.

وبالرغم من أن مشكلات البشرة قد تعني أنك بحاجة إلى تغيير روتين العناية، إلا أن التغييرات في البشرة يمكن أن تكون -أيضا- علامة إنذار على حالة طبية أساسية.

وفيما يأتي مجموعة من العلامات على البشرة التي تكشف المزيد عن صحتك:

جفاف الجلد والحكة

يحدث جفاف الجلد المزمن عادة بسبب شيئين؛ الإكزيما والجفاف العام أو المناخ، ويمكن أن تسبب الإكزيما جفاف الجلد والحكة والالتهاب والتشقق، ويرتبط أيضا بالربو وحمى القش.

نمو غير عادي للشعر

يمكن أن يكون الشعر غير المرغوب فيه الذي ينبت حول الذقن أو أسفل السرة مباشرة، علامة على متلازمة تكيس المبايض، وقد تلعب الجينات والهرمونات -أيضا- دورا في نمو الشعر.

النمش والبقع

يعتبر النمش والبقع الداكنة مقياسا لأضرار أشعة الشمس.

وتحدث معظم أضرار أشعة الشمس خلال سنوات الطفولة والمراهقة ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، يجب مراقبة أي تغيرات في الجلد مثل: الشامات أو الآفات البارزة أو القروح التي لا تلتئم.

الشعر الأبيض الزائد

يمكن أن يكون لأمراض السرطان الداخلية مثل: الجهاز الهضمي، أو الرئة، أو المبيض أعراض جلدية أيضا.

وتعد حالة فرط الشعر اللانوجيني المكتسب ( شعر أبيض ناعم زائد)، وعادة ما يكون على الوجه علامة على السرطانات الأكثر شيوعا مثل: سرطان الرئة والقولون.

زيادة التعرق

يعد التعرق الزائد وإحمرار الراحتين والوجه وتساقط الشعر وتقعر الأظافر، علامات خارجية على فرط نشاط الغدة الدرقية.

الإحمرار المستمر

يمكن أن يكون احمرار الجبهة والخدين المزمن سببا لتوسع الأوعية الدموية، ويمكن أن يكون الاحمرار الشديد أيضا بسبب التغيرات الهرمونية لدى النساء مثل: انقطاع الطمث.

العقيدات الصفراء

هناك ما لا يقل عن 10 علامات أو تغير جلدي يمكن أن يكون علامة على مرض السكري، الأكثر شيوعا، وهي العقيدات الصفراء والتي تعد عبارة عن رواسب دهنية تظهر على مؤخرة العنق أو في منطقة الإبط أو الفخذ، ويمكن أن يؤدي عدم انتظام مرض السكري إلى مجموعة من الأمراض الجلدية الثانوية، مثل: الالتهابات والتقرحات.

قشرة الرأس

إذا كانت فروة الرأس متقشرة ومتهيجة بشدة، فقد تكون علامة على الإصابة بالصدفية، وتعد حالة جلدية التهابية مزمنة، يمكن أن يكون لها ارتباطات داخلية مثل: التهاب المفاصل الصدفي، أو زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

جروح لا تلتئم

إذا كان الجرح لا يلتئم بسرعة، فقد يشير إلى احتمال وجود عدوى جلدية، كما تشمل الأسباب الأخرى سرطان الجلد أو اضطراب تخثر الدم أو مرض السكري.

إصفرار الجلد

يعد إصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان) من الأعراض الجلدية التي تشير لالتهاب الكبد، وقد يعاني المرضى -أيضا- من حكة شديدة، يمكن أن يتسبب التهاب الكبد الوبائي سي -أيضا- في حدوث طفح جلدي متقشر.