ابتكار قناع طبي يقي من الفيروسات ويعالج البشرة (صور وفيديو)

صمم فريق بحثي بقيادة الباحثة أليس مين سو تشون قناعاً شفافًا لاصقًا من السيليكون، للحماية من الأمراض، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ومولت أليس القناع، الذي منحته اسم ”Seeus95″، من حملة على موقع ”كيكستارتر/“Kickstarter، وجمع أكثر من 300 ألف دولار حتى الآن.

وعملت أليس تشون، وهي أستاذة سابقة في التصميم المعماري وتكنولوجيا المواد في جامعة ”كولومبيا وبارسونز“ مع مختبر ”MIT Lincoln“، لاختبار الفلتر الملحق بالقناع، القابل لإعادة التدوير، حسب قولها.

وأرجعت الباحثة ابتكارها لرؤيتها حجم النفايات الناتجة عن مئات الآلاف من الأقنعة الجراحية غير القابلة لإعادة التدوير كل يوم، من موقعها في ولاية نيويورك الأمريكية.

SEEUS95 is easy to put on and take off!!! Let's see your face and smile … https://t.co/B8wx0Z1iBt via @YouTube

— Alice Min Soo Chun (@aliceminsoochun) September 10, 2020