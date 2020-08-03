أفضل 9 أطعمة للحفاظ على صحة وقوة الدماغ.. تعرف عليها

يعد الدماغ العضو الأكثر تعقيدا وقوة في جسمك بالكامل، إنه في الأساس جهاز كمبيوتر فائق مع قوة دماغية مثل سيارة فيراري.

إذا كان لديك فيراري، هل ستضع بنزينا رخيصاً فيها؟ بالطبع لا.. ستقوم بوضع وقود عالي الأوكتان للحصول على أقصى استفادة من استثمارك.

عندما يتعلق الأمر بالدماغ، يبحث العديد من الأشخاص عن أفضل الأطعمة التي ستشحن قوة الدماغ للمساعدة في التركيز بشكل أفضل، والتفكير بشكل أكثر وضوحا، وتحسين صحة الدماغ.

موقع“ lifehack“ يلقي نظرة على أفضل 9 أغذية دماغية ستساعد في مد الدماغ بالطاقة:

سمك السلمون

يعتبر سمك السلمون منذ فترة طويلة غذاء صحيا للدماغ، ولكن ما الذي يجعل هذه الأسماك ذات قيمة كبيرة لصحة دماغك؟

من المهم أن نفهم أن دماغك يتكون أساسا من الدهون، وما يقرب من 60٪ من دماغك دهون، ومن أهم الدهون التي يستخدمها الدماغ كحجر أساس لخلايا الدماغ السليمة أوميغا 3، المتوفر في السلمون.

إن أحماض أوميجا 3 ضرورية لبناء دماغ سليم، لكن أحد أهم أحماض أوميجا 3 لدماغك هو DHA (حمض الدوكوساهيكساينويك)، حيث يشكل ما يقرب من ثلثي أوميغا 3 الموجود في دماغك.

تساعد أوميغا 3 و DHA على وجه الخصوص في تشكيل الغلاف الواقي حول الخلايا العصبية لدينا، وكلما كانت هذه الطبقة أفضل، زادت كفاءة وفاعلية خلايا دماغنا، ما يسمح لقوة دماغنا بالعمل بكامل طاقتها.

وأظهرت الدراسات أن نقصا في حمض الدوكوساهيكساينويك يمكن أن يؤثر على نمو الدماغ الطبيعي لدى الأطفال، وهذا هو السبب في أن العديد من تركيبات الأطفال ومكملات الأطفال بدأت في تضمين حمض الدوكوساهيكساينويك.

التوت

يأتي العنب البري على رأس القائمة كواحد من أكثر الفواكه فائدة لزيادة صحة الدماغ وأدائه.

يحتوي العنب البري على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة، خاصة الأنثوسيانين، من أي فاكهة أخرى، ما يساعد على حماية الدماغ من الإجهاد وتعزيز شيخوخة الدماغ الصحية.

يساعد محتوى التوت الأزرق المضاد للأكسدة أيضا على مضادات لتقليل الالتهاب، ما يسمح للدماغ بالحفاظ على مستويات طاقة صحية.

أثبتت الدراسات أن تناول التوت بشكل منتظم لا يمكن أن يحسن صحة الدماغ فحسب، بل يمكنه أيضا تحسين أداء الدماغ ، بما في ذلك الذاكرة العاملة.

التوت الأزرق ليس فقط طعمه رائع لكنه منخفض السعرات الحرارية وغني بفيتامين ج وفيتامين ك والمنغنيز.

الكركم

الكركم هو نوع من التوابل المثيرة للإعجاب للغاية وقد تم بحثه جيدا وأثبت أنه يتمتع بفوائد هائلة لدماغك.

يُطلق على المركب الرئيسي للكركم الذي يفيد الدماغ اسم الكركمين، وهو المسؤول عن ظهور الكركم الأصفر الساطع.

أظهر الكركمين خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومضادة للسرطان.

يزيد الكركمين من إنتاج وتوافر ناقلين عصبيين مهمين هما السيروتونين والدوبامين، وهما ناقلان عصبيان مهمان معنيان بالسعادة والتحفيز والمتعة والمكافأة.

وتم توثيق الكركمين جيدا ليكون له تأثيرات قوية مضادة للاكتئاب.

القهوة

القهوة هي إكسير الطاقة الرائع الذي يعتز به الكثير من الناس كل صباح، وأكبر سبب لشرب الناس القهوة هو الحصول على جرعة من الكافيين.

الكافيين هو منبه عصبي طبيعي لا يمنحك الطاقة فحسب، بل يمنع أيضا الأدينوزين – وهو ناقل عصبي يشارك في الشعور بالتعب – من الارتباط بالدماغ.

يفاجأ العديد من الناس عندما يجدون أن القهوة تحتوي بالفعل على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة تسمى البوليفينول، والتي تعتبر مهمة لتقليل الالتهاب في الدماغ والحفاظ على نشاط دماغك. توفر مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة أيضا تأثيرا عصبيا، يحمي الدماغ من الإجهاد والتلف.

البروكلي

قد لا يكون البروكلي هو خيارك الأفضل ، ولكنه قد يكون الخيار الأفضل لدماغك ويحتوي البروكلي على مركب يسمى sulforaphane.

وثبت أن السلفورافان يعزز انتشار وبقاء خلايا الدماغ عن طريق الحد من الالتهاب وزيادة إنتاج BDNF. وقد ثبت أيضا أنه يعزز تكوين الخلايا العصبية، وإنتاج خلايا دماغية جديدة.

ويحتوي البروكلي أيضا على العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين ك والفولات. يلعب فيتامين ك دورا حيويا في حماية خلايا المخ. ويلعب الفولات دورا حاسما في إزالة السموم وتقليل الالتهاب في الدماغ.

مرق العظام

لم يصنع مرق العظام فقط للاندماج مع الحساء، يمكنك بالفعل شرب مرق العظام بمفرده، وأصبح شرب مرق العظام أحد أكبر الاتجاهات للحصول على الصحة والعافية ولسبب وجيه، مرق العظام ليس في الواقع شيئا جديدا، فقد استخدم لعدة قرون كمقوٍ للشفاء لتعزيز الصحة وطول العمر.

تأتي الكثير من الفوائد الغذائية وقيمة مرق العظام من محتواه الكبير من الفيتامينات والمعادن و الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

أصبح مرق العظام شرابا مفيدا للمساعدة في علاج الأمعاء وتزويد الأمعاء بالعناصر الغذائية الحيوية والموارد التي تحتاجها للشفاء والأداء على النحو الأمثل.

مع الكميات الهائلة من العناصر الغذائية التي يحتوي عليها مرق العظام، فإنه يأتي على رأس القائمة كغذاء جيد لصحة دماغك.

الجوز

الجوز واحد من أفضل خيارات المكسرات لصحة الدماغ، ويشبه الجوز أيضا الدماغ.

يحتوي الجوز على أعلى كميات من أوميغا 3، كما يحتوى أيضا على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والفولات والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، ما يساعد على تقليل الالتهاب.

البيض

لسنوات، تم وضع البيض على قائمة الطعام المشاغب، لكن الآن، البيض يحصل أخيرا على التقدير الذي يستحقه. يمكن أن يحافظ البيض وبقوة على صحة دماغك وطول عمره.

يحتوي البيض، خاصة صفار البيض، على مركب يسمى الكولين. الكولين ضروري لبناء الأستيل، الناقل العصبي، ويلعب الأستيل كولين دورا مهما في المزاج والذاكرة والذكاء.

ويحتوي صفار البيض على بعض من أعلى كميات الكولين المهمة. والمستويات المنخفضة من الكولين يمكن أن تؤدي إلى مستويات منخفضة من أستيل كولين، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى زيادة الالتهاب وضباب الدماغ وصعوبة التركيز والتعب.

الشوكولاتة الداكنة

أنت على وشك أن تحب الشوكولاتة أكثر لأن الشوكولاتة، خاصة الداكنة، رائعة لدماغك.

الشوكولاتة تعزز مستويات الإندورفين، التي تحسن المزاج، وتزيد أيضا من تدفق الدم إلى الدماغ، ما يساعد على تحسين الذاكرة والانتباه والتركيز ووقت رد الفعل. وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على مستويات عالية من المغنيسيوم، وهي التي صُنعت في ”ناتورال فاليوم“ لقدرتها على تهدئة وإرخاء الدماغ.

أخيرا، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على أعلى معدل من المضادات للأكسدة من أي أطعمة أخرى، بما في ذلك الأطعمة الفائقة الشعبية مثل التوت الأكاني أو التوت الأزرق أو الرمان.