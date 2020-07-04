ما حقيقة ظهور فيروس كاواساكي في مصر...

كشف الدكتور حسام حسني مسعود رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، عن حقيقة ظهور فيروس كاواساكي في مناطق بمصر.

وأكد رئيس لجنة مكافحة كورونا في تصريحات تلفزيونية، أن المرض لم ينتقل إلى مصر، لافتا إلى أن وزارة الصحة لديها درجة عالية من الشفافية وستعلن في حالة ظهور أي مرض جديد، قائلا :“مش كل مرض بيظهر خارج مصر بيصل مصر“.

وتابع ”هناك أعداء لمصر كثيرون يسعون لبث الشائعات وبث الرعب من خلال نشر أخبار كاذبة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي“، مطالبا المواطنين بضرورة تحري الدقة فيما يتداولونه من أنباء وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت قد تداولت أنباء علي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تفيد باستقبال مستشفى خاص بمنطقة مصر الجديدة في مصر 8 حالات مصابة بفيروس كاواساكي، المعروف بفتكه بالأطفال دون سن الخامسة.

وورد ضمن الأنباء المتداولة نقلا عن مصادر طبية في المستشفى، وصول أطفال يعانون من أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا لحد كبير، منها ارتفاع درجة الحرارة، والطفح الجلدي، واحمرار العينين.

وبحسب موقع ويب تب المتخصص، كواساكي هو مرض نادر يصيب الأطفال دون سن الخامسة.

تشمل أعراض المرض الحمى والطفح الجلدي والتهاب العينين واحمرارًا في البلعوم وتجويف الفم، وتورمًا في أكف اليدين والقدمين وتضخم العقد اللمفاوية في الرقبة.

يوجد هناك جدل بالنسبة لمصدر المرض بين الأطباء، ولكن وفق الرأي السائد، فإن مصدر المرض هو التهاب فيروسي أو حساسية من سموم بكتيرية.