الصحة العالمية: فشل فاعلية "هيدروكسي كلوروكين" و"لوبينافير" بعلاج مرضى كورونا

الصحة العالمية: فشل فاعلية "هيدروكس...

المصدر: رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إنها أوقفت تجاربها لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين، وعقار الإيدز لوبينافير/ريتونافير، بعد أن فشلت في الحد من الوفيات.

وأضافت المنظمة، في بيان، مشيرة إلى تجارب كبيرة تشارك فيها دول عديدة:“تظهر النتائج المبدئية للتجارب أن هيدروكسي كلوروكين، ولوبينافير/ريتونافير، لا يسهمان بشيء يذكر في الحد من وفيات مرضى كوفيد-19 الخاضعين للعلاج في المستشفيات“، لافتة إلى أن الباحثين ”سيوقفون التجارب على الفور“.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن القرار، الذي اتخذ بناءً على توصية لجنة دولية، لا يسري على دراسات أخرى ترتبط باستخدامهما مع المرضى خارج المستشفيات أو كوقاية.

ويبحث جانب آخر من التجارب التي تقودها منظمة الصحة العالمية الأثر المحتمل لعقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسيز بعلاج مرضى كوفيد-19.

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