"الصحة العالمية" تتوقع نتائج أولية لتجارب أدوية كورونا خلال أسبوعين

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إنه من المتوقع ظهور نتائج أولية من التجارب السريرية التي تُجرى على الأدوية التي قد تكون فعالة في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، في غضون أسبوعين.

وأكد أدهانوم، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بجنيف، أنه لم تثبت فعالية أي لقاح حتى الآن للوقاية من كورونا، مشيرًا إلى أنه ”من الصعب الجزم بحدوث موجة ثانية من الفيروس“.

بدوره، أشار رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان إلى أنه ”ليس من الحكمة التكهن بموعد يصبح فيه لقاح فيروس كورونا جاهزًا للتوزيع“.

ولفت إلى أنه من الممكن أن ”تظهر فعالية أحد اللقاحات بحلول نهاية العام“، مؤكدًا أن الأهم هو ”متى يمكن إنتاجه بكميات كبيرة؟“.

وحث راين الدول المتضررة من فيروس كورونا على ”الاستفاقة والانخراط في المعركة؛ لأن الأرقام لا تكذب“، مضيفا: ”الوقت حان لتنظر الدول إلى الأرقام، أرجوكم.. لا تتجاهلوا ما تقوله لكم الأرقام.. على الناس أيضًا الاستفاقة“.