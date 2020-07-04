الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي لكورونا في الخليل خرج عن السيطرة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مساء السبت، إن الحالة الوبائية في محافظة الخليل خرجت عن السيطرة، بعد تسجيل أكبر حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين منذ بدء الجائحة.

وتابعت الوزيرة لتلفزيون فلسطين الرسمي: ”لدينا 350 جهاز تنفس حاليا، جميعها مشغولة للمرضى العاديين ولمصابي كورونا“، لافتة إلى أن الأجهزة الجديدة تحتاج أسابيع لكي تستلمها الوزارة.

وحول الإغلاق الذي فرضته الحكومة على كافة محافظات الضفة، أوضحت أن ”5 أيام إغلاق ليست كافية، وسنرفع توصية بالتمديد، لأن الحالة الوبائية تستوجب ذلك“.

وتابعت: ”لدينا 50 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الكادر الطبي منذ وصول الفيروس إلى فلسطين“.

وأعلنت وزارة الصحة مساء السبت، تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، غالبيتها في محافظة الخليل، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء الجائحة في فلسطين آذار/مارس الماضي.