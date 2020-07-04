كورونا يواصل كسر الأرقام القياسية في أمريكا

واصل فيروس كورونا كسر الأرقام القياسية في أمريكا، بعد تسجل البلاد أكثر من 57 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت جامعة هبكنز، إن الولايات المتحدة سجلت 57,683 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 728 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات كورونا في هذا البلد إلى 129,405 أشخاص.

ويواصل الفيروس انتشاره على نحو متصاعد في الولايات المتحدة، لينفي ذلك بشكل قاطع، كل الفرضيات التي تحدثت عن انحسار الجائجة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت يوم أمس، رقما عالميا جديدا تمثل بأكثر من 55 ألف إصابة خلال يوم واحد، ويبدو أن هذا الرقم مرشح لارتفاع متواصل خلال الأيام القادمة.

وقبل حوالي أسبوعين، كانت الولايات المتحدة تسجل حوالي 22 ألف إصابة جديدة يوميا. وسجلت أكثر من 40 ألف حالة يوميا على مدى الأيام السبعة الماضية.

وكانت الزيادة المضطردة بعدد الإصابات قد أثارت سخط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي علق على ذلك بتغريدة على تويتر، أعرب فيها عن غضبه حيال الصين، محملا إياها مجددا انتشار الفيروس عالميا.