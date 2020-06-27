طرق بسيطة لتخفيض وتيرة دقات قلبك والضغط المرتفع

عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة، عادة ما يتم التركيز على مراقبة مستويات ضغط الدم والسكر، مع تجاهل مراقبة مستويات أو معدلات ضربات القلب، والذي يعد أمرًا مهمًا للغاية ومن المؤشرات الأساسية على مدى صحة الجسم بشكل عام.

يمكن لمعدل دقات القلب أن يشير لمدى صحتك ولياقتك البدنية، وما إذا كنت تعاني من مشكلة ما، وخاصة ما يُعرف بمعدل ضربات القلب أثناء الراحة، والذي يرتبط بمستويات ضربات القلب، في الوقت الذي لا تبذل فيه مجهودًا، ويجب أن تكون المستويات منخفضة، وليست مرتفعة.

ومن خلال بعض النصائح نوضح كيف يمكنك خفض وتيرة دقات قلبك، أثناء الراحة، وتفاصيل أخرى، عليك إدراكها:

معدل ضربات القلب الطبيعي

يتم تحديد معدل النبض، من خلال عدد مرات نبض قلبك في الدقيقة أثناء الراحة، فبالنسبة للبالغين العاديين يتراوح ذلك المعدل بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، والذي قد يختلف من شخص لآخر، بناءً على عدة عوامل، مثل العمر، والجنسن والظروف الصحية، والوزن والأدوية.

ويتذبذب معدل ضربات القلب على مدار اليوم، بناءً على ما تختبره من مشاعر، ونشاطك البدنين ودرجة حرارة الجسم.

كيفية قياس معدل ضربات قلبك

يُعد الوقت الأمثل لقياس معدل دقات القلب، في الصباح، على معدة فارغة، ومن خلال وضع الإصبع الثاني والثالث من يدك بإحكام على منتصف معصم يدك الأخرى، وسوف تشعر بنبضك، ثم احسب عدد معدل النبض في دقيقة واحدة، وقم بذلك مرتين لإتمام الأمر بدقة.

كيفية خفض وتيرة ضربات قلبك أثناء الراحة

عند ملاحظة ارتفاع مستويات دقات القلب أثناء الراحة، يمكنك خفض الوتيرة من خلال تغييرات بسيطة في نمط حياتك، مثلما نوضح في التالي:

1- التمارين

ممارسة التمارين يوميًا، تفيد الصحة بشكل عام، بما في ذلك ضربات القلب، حيث تساعد على تقوية عضلات القلب وتعزيز كفاءتها والأوعية الدموية، وخاصة تمارين المشي، ونط الحبل، وقفزة الركض.

2- النظام الغذائي الصحي

للنظام الغذائي تأثير كبير وقوي على صحة القلب والأوعية الدموية. لذا، من المهم الحرص على أن يكون الطعام مطهيًا بزيت وبهارات أقل، مع الحرص على شرب 2 لتر من الماء يوميًا، وتجنب الإفراط في استهلاك الكافيين والشاي.

وذلك جنبًا إلى جنب، مع الإقلاع عن التدخين والكحوليات بالطبع، حيث تسبب ضيق الأوردة والشرايين، وتؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وغيره من مشاكل.

3- الهدوء

يؤثر التوتر والضغط العصبي على الجسم والقلب أيضًا، حيث غالبًا ما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب إلى مستوى خطير. لذا، من المهم الحفاظ على الهدوء، وممارسة اليوجا والنوم جيدًا في الليل.

4- الوزن الصحي

تساهم السمنة في زيادة الضغط على القلب وإجهاده أكثر، الأمر الذي يزيد من معدل ضربات القلب، ويساهم في مواجهة مشاكل عديدة.

كيف تخفض الارتفاع المفاجئ في معدل ضربات القلب

قد يؤدي التوتر والنشاط البدني المكثف في بعض الأحيان، إلى ارتفاع معدل ضربات القلب في غضون بضع ثوانٍ، وفي حين أنه عادة ما يعود للمعدل الطبيعي بعد فترة، هناك أمور بسيطة يمكنك فعلها، تساعد في خفض الارتفاع المفاجئ في معدل ضربات القلب، وتتنوع بين ممارسة تمارين التنفس البطيء، الجلوس براحة وهدوء، القيام بنزهة صغيرة؛ ويفضل أن تكون في الهواء الطلق، ويساعد في خفض الارتفاع المفاجئ لضربات القلب أيضًا، أخذ حمام دافئ.