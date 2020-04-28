رغم الإعلان عن إصابة واحدة .. الأمم المتحدة تحذر من تفشي "كورونا" في اليمن

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن هناك "احتمالا حقيقيا جدا" لانتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن، محذرة من أن نقص تمويل المساعدات سيضر بجهود مكافحة الفيروس في واحدة من أكثر الدول ضعفا.

وأعلن عن وجود حالة واحدة مصابة بكوفيد-19، ولكن بسبب عدم كفاية الفحوصات وتدهور المنظومة الصحية تخشى جماعات الإغاثة من أن يكون المرض متفشيا على نطاق واسع.

وقال مكتب مسؤول مساعدات الأمم المتحدة في اليمن: إنه استنادا إلى أنماط انتقال العدوى في دول أخرى ومُضى 17 يوما على تسجيل اليمن أول حالة إصابة، فإن "الوكالات تحذر من أنه يوجد الآن احتمال حقيقي للغاية بأن الفيروس كان ينتشر داخل المجتمعات على نطاق واسع ودون أن يكتشفه أحد".

وأضاف في بيان: "هذا يزيد من احتمال ارتفاع عدد الحالات التي قد تتجاوز سريعا قدرة المرافق الصحية على الاستيعاب".

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، أمس الإثنين، إن الحالة التي أُعلن عنها في العاشر من أبريل/ نيسان هي لمسؤول بأحد الموانئ عمره 60 عاما، وإن الاختبارات أثبتت تعافيه من المرض بعد ذلك.

لكن السلطات قالت "إنها غير قادرة على تعقب "المريض صفر"، وهي خطوة مهمة في تتبع وتعقب كل أولئك الذين يحتمل تعرضهم للعدوى واحتواء تفشي المرض.