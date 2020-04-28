تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، ميّ الكيلة، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 6 مصابين جدد بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الكيلة، خلال الإيجاز الصحفي المسائي حول مستجدات الفيروس في فلسطين، أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله: "تمّ تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا، وجميعها في محافظة القدس المحتلة".

وأوضحت أن المصابين الجدد بالقدس توزّعوا ما بين "حالة في بيرنبالا، وحالتين بحيّ رأس خميس بمخيم شعفاط، وحالتين في سلوان، وحالة واحدة في البلدة القديمة بالقدس".

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 501 مصاب، بحسب وزيرة الصحة الفلسطينية.

وأضافت أن "عدد الحالات النشطة 402 حالة، بينها 6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، و255 حالة في محافظة القدس، بينها 132 حالة داخل جدار الضم والتوسع العنصري، كما تم عمل 30500 فحص منذ بدء الجائحة".

ولفتت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية بات بمقدور مختبراتها الستة الموزعة بالضفة الغربية وقطاع غزة عمل 5000 فحص لكورونا يوميًا.

وبشأن عدد المصابين بالفيروس من الفلسطينيين في الشتات، ذكرت الكيلة أنه "وفقًا لمعلومات وزارة الخارجية الفلسطينية فإن عددهم بلغ 1021 مصابا، بينهم 60 حالة وفاة".