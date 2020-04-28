إقليم كردستان العراق يعيد فتح معبرين مع إيران أغلقا بسبب كورونا

أعلنت سلطات إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، إعادة فتح معبرين حدوديين مع إيران أغلقتهما قبل أكثر من شهرين لاحتواء فيروس كورونا.

وقالت وزارة داخلية الإقليم في بيان، إنه "تم افتتاح معبري تويله وكيلي، ضمن محافظة حلبجة بإقليم كردستان مع إيران، لأغراض التبادل التجاري فقط".

وأوضحت أنه "لن يتم السماح لأي مسافر أن يجتاز المعبرين صوب جمهورية إيران أو العودة منها عبرهما من دون موافقة وزارة الداخلية".

وأضافت أنه "يتعين تطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة بإقليم كردستان في كلا المعبرين".

وفي 21 فبراير/ شباط الماضي، أغلقت السلطات الأمنية في الإقليم المعبرين إضافة إلى 8 أخرى مع إيران، في مسعى لاحتواء كورونا.

وحتى مساء الإثنين، سجل العراق 1847 إصابة بكورونا، بينها 88 وفاة و1286 حالة شفاء.