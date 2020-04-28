العراق.. إصابة 3 أشخاص بتفجيرين انتحاريين استهدفا مقر استخبارات كركوك

أصيب 3 أشخاص، الثلاثاء، جراء تفجير انتحاريين أنفسهما أمام مقر جهاز الاستخبارات الوطني في مدينة كركوك شمالي العراق، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة كركوك برتبة ملازم أول، إن "قوات الأمن التي كانت تحرس مقر جهاز الاستخبارات في حي القادسية جنوب شرقي كركوك، تصدت لانتحاريين اثنين من تنظيم داعش كانا ينويان اقتحامه".

وأضاف المصدر أن الانتحاريين كانا يرتديان حزامين ناسفين، وفجرا أنفسهما أمام بوابة مقر الاستخبارات؛ ما أسفر ـ في حصيلة أولية ـ عن إصابة حارسين، ومدني صادف مروره في المكان وقت الهجوم.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الدفاع مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد ويشن هجمات بين فترات متباينة.