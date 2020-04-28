فرنسا وإسبانيا تطرحان خططهما لخروج تدريجي من عزل‎ كورونا

المصدر: ا ف ب

تطرح فرنسا وإسبانيا، اليوم الثلاثاء، خططهما للخروج التدريجي من العزل المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بوفاة الآلاف في هاتين الدولتين، فيما تجاوز عدد الإصابات في العالم 3 ملايين حالة.

وينتظر الفرنسيون الثلاثاء إعلان رئيس الوزراء إدوار فيليب حول المرحلة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيفرض ارتداء القناع، وموعد فتح المدارس، وتاريخ السماح بالتنقل بين المناطق.

وهذه المسألة شديدة الحساسية بالنسبة لفرنسا التي تحاول في آن معاً إدارة أزمة الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.

ومهما كانت القرارات التي ستصدر عن الحكومة الفرنسية الثلاثاء، فإن العودة إلى الحياة الطبيعية في 11 أيار/مايو، موعد الرفع المقرر للعزل المفروض منذ 17 آذار/مارس، أمر مستبعد.

وفي إسبانيا التي مددت العزل حتى التاسع من أيار/مايو، ينتظر أن تعلن الحكومة الثلاثاء عن خطتها لتخفيف القيود.

وسمح اعتباراً من الأحد في هذا البلد الذي حجر على سكانه منذ 6 أسابيع، للأطفال بالخروج للعب في الشوارع شرط احترام عدد من التدابير.

واستهلت دول أوروبية عديدة وعشرات الولايات الأمريكية خروجاً حذراً من العزل، مدفوعةً بتباطؤ تفشي الوباء وتراجع عدد الوفيات.