عدد وفيات كورونا في فرنسا يقترب من إسبانيا ويصل إلى 21340

أوقع فيروس كورونا المستجد 21340 وفاة في فرنسا منذ مطلع آذار/مارس، بينها 544 حالة سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وسط تراجع في عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة، وفق مدير عام الصحة.

وتقل الوفيات في فرنسا بضع مئات عن إسبانيا التي وصل فيها إجمالي الوفيات إلى 21717.

وأعلن مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون تسجيل ما مجموعه 13236 وفاة في المستشفيات الفرنسية، أي أكثر بـ336 من حصيلة اليوم السابق، و8104 وفيات في دور رعاية المسنين وغيرها من مراكز الرعاية الاجتماعية، أي أكثر بـ208 من حصيلة اليوم السابق.

وقال سالومون إن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بات 5218 شخصا؛ أي أقل بنحو ألفين مما كان مسجّلا قبل أسبوعين.