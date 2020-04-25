البحرين تعلن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البحرين تعلن تسجيل 70 إصابة جديدة ب...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم السبت، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1420 حالة.

وكشفت الوزارة، في بيان على صفحتها على "تويتر"، أن الإصابات الجديدة تشمل 51 حالة لعمالة وافدة و 19 حالة لمخالطين.

وأشارت الوزارة  إلى شفاء 47 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1160، وثماني وفيات بالفيروس.

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