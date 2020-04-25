البحرين تعلن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم السبت، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1420 حالة.

وزارة الصحة تعلن عن تعافي 47 حالة إضافية وتسجيل 70 حالة قائمة جديدة منها 51 حالة لعمالة وافدة و 19 حالة لمخالطين #معاً_ضد_الكورونا #كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) April 25, 2020

وكشفت الوزارة، في بيان على صفحتها على "تويتر"، أن الإصابات الجديدة تشمل 51 حالة لعمالة وافدة و 19 حالة لمخالطين.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 47 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1160، وثماني وفيات بالفيروس.