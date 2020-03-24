البحرين.. أحكام نهائية بحق شبكة تزوير جوازات سفر وغسيل أموال

أيدت محكمة التمييز في البحرين سجن 13 شخصا في قضية شبكة تزوير التأشيرات والجوازات وغسيل الأموال، وذلك وفق موقع ”الأيام“ المحلي.

وكانت محكمة أول درجة قضت بأحكام تتراوح ما بين السجن 23 عاما، والبراءة لأعضاء شبكة دولية لغسل الأموال وتزوير جوازات السفر والمحررات الرسمية، كما قضت بمصادرة وتوقيع غرامات على المتهمين تقدر بما يفوق 450 ألف دينار، وأمرت بإبعاد 11 متهما بعد تنفيذ عقوبتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى إلقاء ”الداخلية“ القبض على خلية، تخصصت بجرائم تزوير ورشوة وغسل الأموال، حيث تمكن رجال الأمن من ضبط 28 شخصا، بينهم موظفون في جهات حكومية وينتمي عدد منهم لجنسيات مختلفة، وتم القبض عليهم بعد تورطهم في تزوير جوازات وأختام السفر وتأشيرات وإقامات خاصة ببضع دول خليجية وأجنبية، وذلك بالاستعانة بآخرين يعملون ويقيمون داخل وخارج البحرين، بغرض بيعها لأشخاص، مقابل مبالغ مالية طائلة بهدف تسهيل عملية انتقالهم بين الدول، إذ تم تزوير عدد من جوازات السفر، وإصدار تأشيرات مزورة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيس كان يتحرك بجواز سفر دولة خليجية وباسم مختلف إلى أن تم الكشف عن اسمه وجنسيته الحقيقية والقبض عليه، فيما تتبع الأجهزة الأمنية المتورطين خارج البحرين.