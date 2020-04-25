هل تريد التقليل من استهلاك السكر؟.. تناول القهوة

أظهرت دراسة جديدة أن القهوة، قد تساعد على التقليل من تناول السكر، باعتبارها تجعل مذاق الأطعمة الحلوة "أكثر حلاوة"، وفقًا لموقع "Healthday".

واختبر باحثون أوروبيون 156 حاسة تذوق ورائحة للمتطوعين قبل وبعد شرب القهوة، ولم تتغير حاسة الرائحة لديهم، لكن القهوة زادت من حاسة التذوق.

وكان هذا صحيحًا سواء لمن شربوا قهوة منزوعة الكافيين أو غير منزوعة الكافيين، وفقًا لنتائج نشرت مؤخرًا في مجلة فودز.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة للدكتور ألكسندر فيولدستاد:"عندما تم اختبار الأشخاص بعد شرب القهوة، أصبحوا أكثر حساسية للمذاق الحلو، وأقل حساسية للمرارة".

ويعتقد فيولدستاد أن بعض المواد المريرة في القهوة هي التي تخلق هذا التأثير.

وتقدم الدراسة رؤية جديدة لحواس الإنسان من التذوق والرائحة.

وقال فيولدستاد:"نعلم بالفعل أن حواسنا لها تأثير على بعضها البعض، ولكن من المفاجئ أن إحساسنا بالحلاوة والمرارة يتأثر بسهولة".

وأضاف إن إجراء مزيد من الدراسات يمكن أن يؤثر على عدة جهود للحد من استهلاك السكر وتحسين الصحة.

وأشار إلى أن إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال يمكن أن يكون له أهميته لتنظيم الطريقة التي نستخدم بها السكر والمحليات كمضافات غذائية، والذي سيفيد عددًا من المجموعات، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن، ومرضى السكري.