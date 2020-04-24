احذر.. طريقة عمل القهوة قد تسبب الوفاة المبكرة

"طريقتك في إعداد القهوة قد تسبب لك الوفاة المبكرة".. هذا ما خلصت إليه دراسة هي الأولى من نوعها، فحصت الروابط بين طرق إعداد القهوة ومخاطر النوبات القلبية والوفاة.

وذكرت الدراسة التي نشرت، الخميس، في المجلة الأوروبية لأمراض القلب، أن مشروب القهوة المفلتر هو الأكثر أمانًا للصحة، وفقا لموقع "ميديكال بريس".

وقال معد الدراسة البروفيسور، داغ إس ثيل، من جامعة غوتنبرغ في السويد: "تقدم دراستنا أدلة قوية ومقنعة على وجود صلة بين طرق إعداد القهوة والنوبات القلبية وطول العمر؛ إذ تحتوي القهوة غير المفلترة على مواد تزيد من نسبة الكولسترول في الدم، ويزيل استخدام المرشح هذه المواد ويقلل من احتمال حدوث الأزمات القلبية والوفاة المبكرة".

وتعد القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم وأكثر المنشطات استخدامًا.

واكتشف البروفيسور ثيل، قبل حوالي 30 عامًا، أن تناول القهوة مرتبط بارتفاع الكولسترول الكلي، والكولسترول الضار (LDL)، لدرجة أنه من المحتمل أن تكون له عواقب ضارة على صحة القلب.

وحددت التجارب المواد الضارة في القهوة، ووجدت أنه يمكن إزالتها باستخدام مرشح، حيث يحتوي فنجان من القهوة غير المفلترة على حوالي 30 ضعفا من تركيز المواد التي ترفع الدهون مقارنة بالقهوة المفلترة.

وأضاف ثيل: "تساءلنا عما إذا كان هذا التأثير من الكولسترول سيؤدي إلى المزيد من النوبات القلبية والوفيات من أمراض القلب، لذلك قمنا بإعداد دراسة سكانية كبيرة لعدة عقود وفي وقت لاحق أعلنا عن النتائج".

وأوضح أنه فيما بين عامي 1985 و2003، سجلت الدراسة عينة تمثيلية من السكان النرويجيين: 508747 من الرجال والنساء الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 79 عامًا.

وأكمل المشاركون استبيانًا حول كمية ونوع القهوة المستهلكة، كما تم جمع البيانات أيضًا عن المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في كل من استهلاك القهوة وأمراض القلب، بحيث يمكن حسابها في التحليل مثل التدخين، التعليم، النشاط البدني، الطول، الوزن، ضغط الدم، والكولسترول.

وتمت متابعة المشاركين لمدة 20 سنة في المتوسط، إذ توفي ما مجموعه 46341 مشاركا، ومن بين هؤلاء، كان هناك 12621 حالة وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن بين وفيات القلب والأوعية الدموية، كان هناك 6220 حالة وفاة بسبب نوبة قلبية.

وأشار إلى أنه بشكل عام، لم يكن شرب القهوة عادة خطيرة، لكن كانت القهوة المفلترة أكثر أمانًا من أي قهوة على الإطلاق، ومقارنة بين عدم وجود قهوة، أو شرب المشروب المفلتر وعدد الوفيات، وجدت الدراسة انخفاضًا في خطر الوفاة بنسبة 15٪.

وبالنسبة للوفيات من أمراض القلب والأوعية الدموية، ارتبط المشروب المصفى بانخفاض خطر الوفاة عند الرجال بنسبة 12 ٪، وانخفاضه لدى النساء بنسبة 20 ٪ مقارنة بعدم تناول القهوة.